В Киеве стреляли в пассажирском автобусе
Вчера, 19 августа, в Киеве произошёл инцидент в автобусе с пассажирами на Петровке, там нетрезвый пассажир устроил конфликт, в итоге которого открыл стрельбу. Сообщение об этом передаёт пресс-служба Национальной полиции Киева.
Во время движения автобуса пьяный пассажир рвался в кабину водителя, один из пассажиров решил его успокоить, тогда тот выстрелил трижды в обшивку автобуса.
Затем мужчины вышли выяснять отношения на остановку общественного транспорта, где унимавший нетрезвого незнакомца мужчина ударил того несколько раз и ушёл в неизвестном направлении.
Выехавшая на место следственно-оперативная группа изъяла три гильзы и пистолет. Личность 41-летнего злоумышленника была установлена, после чего его забрала машина скорой помощи в больницу, откуда он благополучно сбежал, отказавшись от лечения.
В данный момент решается вопрос следственным отделом об открытии уголовного производства.