В Киеве стреляли в пассажирском автобусе

Вчера, 19 августа, в Киеве произошёл инцидент в автобусе с пассажирами на Петровке, там нетрезвый пассажир устроил конфликт, в итоге которого открыл стрельбу. Сообщение об этом передаёт пресс-служба Национальной полиции Киева.

Во время движения автобуса пьяный пассажир рвался в кабину водителя, один из пассажиров решил его успокоить, тогда тот выстрелил трижды в обшивку автобуса.

Затем мужчины вышли выяснять отношения на остановку общественного транспорта, где унимавший нетрезвого незнакомца мужчина ударил того несколько раз и ушёл в неизвестном направлении.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа изъяла три гильзы и пистолет. Личность 41-летнего злоумышленника была установлена, после чего его забрала машина скорой помощи в больницу, откуда он благополучно сбежал, отказавшись от лечения.

В данный момент решается вопрос следственным отделом об открытии уголовного производства.