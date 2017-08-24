Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Киеве у здания Кабмина прогремел взрыв: есть пострадавшие

24.08 в 16:59

Сегодня, 24 августа, в центре Киева, возле здания Кабинета министров Украины, произошел взрыв. По словам очевидцев, в результате пострадали два человека: мужчина и женщина.

На место происшествия прибыли представители СБУ, взрывотехники, машина медицинской помощи, а также секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Основная версия СБУ – хулиганство. «Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство», - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Однако не исключают и версию теракта. «Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это сделали», - сказал секретарь СНБО.

/uploads/news/964x620/AJe6hkZb.jpg
/uploads/news/964x620/F5bXG0C0.jpg
/uploads/news/964x620/5H1FNNeW.jpg
/uploads/news/964x620/aT571oO8.jpg
2017-08-24 16:59:00
Важные новости
В Мариуполе освятили памятник павшим воинам
24.08 в 16:36
В Киеве ко Дню Независимости прошел грандиозный военный парад (ВИДЕО- и ФОТОРЕПОРТАЖ)
24.08 в 16:14
Лента новостей
В Киеве у здания Кабмина прогремел взрыв: есть пострадавшие
24.08 в 16:59
В Мариуполе освятили памятник павшим воинам
24.08 в 16:36
В Киеве ко Дню Независимости прошел грандиозный военный парад (ВИДЕО- и ФОТОРЕПОРТАЖ)
24.08 в 16:14
Памятник морякам-десантникам, освобождавшим Мариуполь от немцев, подвергся акту вандализма
24.08 в 15:39
В Мариуполе высадили клумбу в виде сине-желтого флага
24.08 в 15:08
В Мариуполе подарили квартиры вдовам погибших сотрудников ГСЧС и СБУ
24.08 в 14:34
В День Независимости в Мариуполе приняли в Академию полиции 50 курсантов
24.08 в 14:04
Реакция правительства на резкое подорожание автогаза
24.08 в 13:51