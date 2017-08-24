В Киеве у здания Кабмина прогремел взрыв: есть пострадавшие

Сегодня, 24 августа, в центре Киева, возле здания Кабинета министров Украины, произошел взрыв. По словам очевидцев, в результате пострадали два человека: мужчина и женщина.

На место происшествия прибыли представители СБУ, взрывотехники, машина медицинской помощи, а также секретарь СНБО Александр Турчинов и глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Основная версия СБУ – хулиганство. «Наша оперативно-следственная группа совместно с полицией работает на месте взрыва на Грушевского. Основная версия - хулиганство», - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Однако не исключают и версию теракта. «Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику. Здесь работают оперативники, Нацполиция и СБУ. Они понимают весь состав преступления, и сейчас идет поиск тех террористов, которые это сделали», - сказал секретарь СНБО.