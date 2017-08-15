В Краматорске аноним сообщил о минировании моста
15.08 в 17:53
Сегодня в 15:50 в ГСЧС поступило анонимное сообщение о минировании моста по улице Салтыкова-Щедрина в Краматорске.
Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сейчас территорию оцепили, движение транспорта через мост временно перекрыто. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.
/uploads/news/964x620/JuhFvLaU.jpg
/uploads/news/964x620/loZQnfCS.jpg
/uploads/news/964x620/3PVqSnkG.jpg
/uploads/news/964x620/bLHYpC7G.jpg
/uploads/news/964x620/Bh6eNY4a.jpg
/uploads/news/964x620/FArJHg3F.jpg
/uploads/news/964x620/K8DB0Di6.jpg
2017-08-15 17:53:00
Важные новости