В Краматорске аноним сообщил о минировании моста

Сегодня в 15:50 в ГСЧС поступило анонимное сообщение о минировании моста по улице Салтыкова-Щедрина в Краматорске.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сейчас территорию оцепили, движение транспорта через мост временно перекрыто. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.