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В Краматорске аноним сообщил о минировании моста

15.08 в 17:53

Сегодня в 15:50 в ГСЧС поступило анонимное сообщение о минировании моста по улице Салтыкова-Щедрина в Краматорске.

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, сейчас территорию оцепили, движение транспорта через мост временно перекрыто. На месте происшествия работают кинологи и взрывотехники.

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2017-08-15 17:53:00
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