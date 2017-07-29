В Кривом Роге утром произошло землетрясение
29.07 в 18:03
Сегодня, 29 июля, утром в Кривом Роге произошло небольшое землетрясение. Зафиксирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера.
«По информации Главного центра специального контроля, в 6:31 29 июля в городе Кривой Рог зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера. Без негативных последствий», - написал в соцсетях вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Позже выяснилось, что на шахте "Юбилейная" проводились подземные взрывные работы.
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2017-07-29 18:03:00
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