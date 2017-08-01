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В курортном поселке под Мариуполем мужчину на матрасе унесло в открытое море

1.08 в 08:59

Отдыхающего на побережье Азовского моря мужчину на надувном матрасе унесло в открытое море. Это произошло в с. Белосарайская Коса. Информация об инциденте поступила на телефон Службы спасения «101» 31 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сотрудники Ялтинской аварийно-спасательной станции №7 на маломерной лодке "Бриз" вышли в море, подобрали 34-летнего мужчину и доставили его на берег.

К счастью, как отметили в ГСЧС, отдыхающего удалось вовремя спасти.

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2017-08-01 08:59:00
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