В курортном поселке под Мариуполем мужчину на матрасе унесло в открытое море

Отдыхающего на побережье Азовского моря мужчину на надувном матрасе унесло в открытое море. Это произошло в с. Белосарайская Коса. Информация об инциденте поступила на телефон Службы спасения «101» 31 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сотрудники Ялтинской аварийно-спасательной станции №7 на маломерной лодке "Бриз" вышли в море, подобрали 34-летнего мужчину и доставили его на берег.

К счастью, как отметили в ГСЧС, отдыхающего удалось вовремя спасти.

