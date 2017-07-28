В лесничестве под Мариуполем произошел пожар. Огонь тушили больше часа
28.07 в 19:50
27 июля на телефон Службы спасения «101» поступила информация о пожаре на территории лесничества в с. Веселое Никольского района, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Прибывшие пожарные выяснили, что горит лесная подстилка на площади 3,9 га. Спасатели локализовали огонь в 18:17 и окончательно ликвидировали в 19:29. На тушение пожара от ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники, от Федоровского лесничества - 8 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается специалистами.
Напомним, по сообщению ГСЧС, 28-31 июля на Донетчине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность при обращении с огнем во время пребывания в лесах.
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2017-07-28 19:50:00
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