В литовском Сейме представили «план Маршалла» для Украины

Сегодня в Сейме Литвы послам стран-участниц Программы Восточного партнерства представили план помощи Украине (так называемый план Маршалла).

Так, политики предлагают уже со следующего года и в течение 10 лет выделить Украине 50 миллиардов евро для поощрения малого и среднего бизнеса.

«Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще есть. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали от войны, от бюрократии, от мытарств», - подчеркнул министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Также он предложил называть эту программу «Европейским планом». «Мы уже не называем этот план «Планом Маршалла», поскольку есть ассоциации с другим планом в другое время и по другим причинам... Но, мы называем это «Европейский план» для Украины», - отметил глава МИД Литвы.