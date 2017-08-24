В ЛНР начали платить Украине за воду – ОБСЕ
24.08 в 09:49
Представители ЛНР начали платить украинской стороне за водоснабжение.
Об этом по итогам вчерашнего заседания экономической подгруппы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске сказал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик.
По его словам, Украина, в свою очередь, начала в полном объеме поставлять воду в отдельные районы Луганской области.
Напомним, в ЛНР задолжали 145 миллионов гривен.
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2017-08-24 09:49:00
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