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В ЛНР начали платить Украине за воду – ОБСЕ

24.08 в 09:49

Представители ЛНР начали платить украинской стороне за водоснабжение.

Об этом по итогам вчерашнего заседания экономической подгруппы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске сказал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик.

По его словам, Украина, в свою очередь, начала в полном объеме поставлять воду в отдельные районы Луганской области.

Напомним, в ЛНР задолжали 145 миллионов гривен.

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2017-08-24 09:49:00
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