В ЛНР начали платить Украине за воду – ОБСЕ

Представители ЛНР начали платить украинской стороне за водоснабжение.

Об этом по итогам вчерашнего заседания экономической подгруппы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске сказал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик.

По его словам, Украина, в свою очередь, начала в полном объеме поставлять воду в отдельные районы Луганской области.

Напомним, в ЛНР задолжали 145 миллионов гривен.