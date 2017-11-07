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В Луганской области нашли останки пенсионера, который погиб год назад

7.11 в 08:23

В «серой зоне» в районе населенного пункта Золотое Луганской области военнослужащие нашли останки 80-летнего пенсионера, который пропал без вести еще год назад.

1 ноября прошлого года мужчина возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск и попал под обстрел, сообщает «5 канал».

«Погиб в результате обстрела, который велся незаконными вооруженными формированиями со стороны города Первомайск, который временно не подконтролен государственной власти Украины. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 288 часть 3. То есть, террористический акт», - комментирует следователь Попаснянского райотдела полиции ГУ НП В Луганской области Олег Иовенко.

Останки погибшего мужчины передали его родным из Лисичанска.

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2017-11-07 08:23:00
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