В Луганской области нашли останки пенсионера, который погиб год назад

В «серой зоне» в районе населенного пункта Золотое Луганской области военнослужащие нашли останки 80-летнего пенсионера, который пропал без вести еще год назад.

1 ноября прошлого года мужчина возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск и попал под обстрел, сообщает «5 канал».

«Погиб в результате обстрела, который велся незаконными вооруженными формированиями со стороны города Первомайск, который временно не подконтролен государственной власти Украины. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 288 часть 3. То есть, террористический акт», - комментирует следователь Попаснянского райотдела полиции ГУ НП В Луганской области Олег Иовенко.

Останки погибшего мужчины передали его родным из Лисичанска.