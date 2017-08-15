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В Луганской области подросток попал в реанимацию, пытаясь разобрать взрывное устройство

15.08 в 11:22

Вчера, 14 августа, в станице Луганской в реанимацию попал 15-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, парень пытался разобрать взрывное устройство, в результате чего боеприпас сдетонировал.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывные травмы кисти левой руки и живота. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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2017-08-15 11:22:00
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