В Луганской области подросток попал в реанимацию, пытаясь разобрать взрывное устройство

Вчера, 14 августа, в станице Луганской в реанимацию попал 15-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации, парень пытался разобрать взрывное устройство, в результате чего боеприпас сдетонировал.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывные травмы кисти левой руки и живота. Сейчас его жизни ничего не угрожает.