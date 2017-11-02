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В Луганской области школьник нашел гранату

2.11 в 15:27

Вчера, 1 ноября, за помощью к спасателям обратилась директор Ольховской общеобразовательной школы. Она рассказала о том, что один из школьников нашел подозрительный предмет, похожий на гранату.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, прибывшие на место происшествия пиротехники выяснили, что опасная находка – это граната Ф-1 с запалом УЗРГМ.

Взрывоопасный предмет был изъят и передан работникам полиции. Ведется следствие.

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2017-11-02 15:27:00
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