В Луганской области сообщили о минировании автовокзала

Сегодня, 10 августа, около 10:30 в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании автовокзала в Северодонецке.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, саперы и взрывотехники, сотрудники кинологической службы, экипажи групп быстрого реагирования, бойцы спецназа. Посетителей и пассажиров автовокзала эвакуировали, территорию оцепили.

В полиции просят жителей не паниковать.