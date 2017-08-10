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В Луганской области сообщили о минировании автовокзала

10.08 в 13:36

Сегодня, 10 августа, около 10:30 в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании автовокзала в Северодонецке.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, саперы и взрывотехники, сотрудники кинологической службы, экипажи групп быстрого реагирования, бойцы спецназа. Посетителей и пассажиров автовокзала эвакуировали, территорию оцепили.

В полиции просят жителей не паниковать.

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2017-08-10 13:36:00
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