В Луганской области убили председателя фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность»
3.11 в 09:17
Вчера, 2 ноября, в Луганской области был убит председатель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергей Самарский. На его теле нашли следы насильственной смерти.
«Вчера вечером был убит глава фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский», - написал на своей странице в Фейсбуке председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
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2017-11-03 09:17:00
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