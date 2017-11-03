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В Луганской области убили председателя фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность»

3.11 в 09:17

Вчера, 2 ноября, в Луганской области был убит председатель фракции "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Северодонецком городском совете Сергей Самарский. На его теле нашли следы насильственной смерти.

«Вчера вечером был убит глава фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский», - написал на своей странице в Фейсбуке председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

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2017-11-03 09:17:00
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