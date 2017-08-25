В Луганской области в ДТП пострадали 6 детей и 4 взрослых

Сегодня, 25 августа, около полудня вблизи пгт Боровское Луганской области в ДТП попали две легковушки.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, водитель автомобиля Opel выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101, который двигался по главной дороге.

В результате пострадали четверо взрослых и шестеро детей возрастом 3-6 лет, один из них – младенец.