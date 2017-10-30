В Луганской области в продуктовый магазин и жилой дом бросили гранаты
30.10 в 10:59
28 октября в селе Мусиевка Луганской области произошли взрывы: неизвестный бросил гранату в продуктовый магазин, после чего еще несколько в частный жилой дом. В магазине граната не сдетонировала, а вот в доме прогремел взрыв.
В пресс-службе Нацполиции в Луганской области сообщают: «Вечером, в 20 часов, неизвестный открыл входную дверь в помещение продуктового магазина, расположенного по ул. Центральной в с. Мусиевка Меловского района, и бросил гранату РГД-5, которая не сдетонировала (кольцо было выдернуто, чека осталась). В 22.15 неизвестный бросил гранаты во двор и в окно жилого дома, в результате чего произошли взрывы».
В результате пострадала 60-летняя хозяйка дома. Сейчас она в больнице.
/uploads/news/964x620/0o5UWhS8.jpg
2017-10-30 10:59:00
Важные новости
30.10 в 11:25