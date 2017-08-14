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В Луганской области вооруженный мужчина угрожал наблюдателям ОБСЕ автоматом

14.08 в 08:19

На мосту в Станице Луганской, рядом с позициями ЛНР, неизвестный угрожал наблюдателям ОБСЕ автоматом.

На сайте ОБСЕ сообщается: «Во время того, как патруль СММ мониторил пересечение гражданским населением деревянных пандусов, к нему подошел невооруженный человек в военной форме и заговорил с СММ, но участники патруля не могли полностью понять, поскольку он говорил на ломаном русском языке и с сильным акцентом, вероятно, как с Северного Кавказа».

Через несколько минут мужчина вернулся к патрулю с винтовкой (вид АК), установил магазин винтовки, снял предохранитель и стал целиться в патруль на расстоянии 3-х метров. Мужчина заявил: «Вы все шпионы. Нечего вам ходить у наших позиций. Вам вообще нечего здесь делать. Убирайтесь отсюда. Считаю до трех и, если вы не пойдете, то буду стрелять!».

Членам миссии пришлось уехать.

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2017-08-14 08:19:00
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