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В Луганской ОГА подтвердили освобождение Сурженко: на женщину оказывали физическое давление

30.07 в 14:27

В Луганской областной администрации подтверждают информацию об освобождении Людмилы Сурженко – женщины с нарушением слуха, которая попала в плен ЛНР и пробыла там 16 дней. Она вышла на свободу вчера, 29 июля.

Как рассказал заместитель губернатора Луганской области Юрий Клименко на своей странице в Facebook, Людмилу задержали 13 июля во время прохождения КПВВ «Станица Луганская». Женщина пользуется слуховым аппаратом, у которого на тот момент сели батарейки.

«В дальнейшем «МГБ ЛНР» осуществляло давление на указанную нашу гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами повреждено палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" в работе на украинские спецслужбы», - отметил Клименко.

Вчера Людмила сама пересекла КПВВ. Она находится в тяжелом психологическом состоянии.

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2017-07-30 14:27:00
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