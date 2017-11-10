В Мариуполь едут 14 новых белорусских автобусов

Уже в декабре в Мариуполь прибудут 14 новых автобусов, изготовленных на белорусском заводе «МАЗ». Планируется, что уже в январе они выйдут на маршруты.

По словам директора департамента транспорта и связи Василия Клата, новые муниципальные автобусы будут курсировать по двум маршрутам: от Черемушек в центр города и от АС-2 до микрорайона Курчатова. Таким образом, они свяжут окраины с центром Мариуполя, а пассажирам не придется подолгу ждать транспорта на остановках.

Сейчас в ТТУ ищут водителей, которые будут управлять новыми автобусами. Обещают, что зарплатой новых сотрудников не обидят.