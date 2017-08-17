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В Мариуполь на День Независимости приедут Наталья Могилевская и Real O

17.08 в 18:23

23 и 24 августа в Мариуполе отметят День Флага и День Независимости Украины. Городские власти подготовили ряд праздничных мероприятий.

Так, 23 августа на площади Воинов-освободителей вместе со всей Украиной поднимут Государственный флаг и проведут митинг, сообщает пресс-служба горсовета.

24 августа в 9:00 на площади у памятника Шевченко пройдет молитва за Украину, также с самого утра и до вечера праздничные мероприятия состоятся на Театральной площади. Для жителей и гостей города подготовили мастер-классы, спортивные соревнования, фестиваль еды «Так смакує Україна», а также концерт с участием певицы Натальи Могилевской и группы Real O.



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2017-08-17 18:23:00
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