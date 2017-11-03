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В Мариуполь приехала советник главы МинВОТ

3.11 в 15:37

Сегодня, 3 ноября, Мариуполь посетила советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько.

Прямо сейчас она проводит пресс-конференцию на тему «Реинтеграция Донбасса и преодоление последствий вооруженного конфликта» на базе свободного пространства «Халабуда».

Во время мероприятия собравшиеся обсудят основные проблемы переселенцев, а также наших сограждан, проживающих на неподконтрольных территориях и в прифронтовой зоне, возможные пути преодоления последствий вооруженного конфликта, проблемные вопросы выплаты компенсаций за разрушенные дома, предоставление социального жилья переселенцам, финансирования на 2018 год программы "Доступное жилье" для АТОшников и переселенцев, возможности сотрудничества государственных органов и гражданского сектора для улучшения ситуации в стране.

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2017-11-03 15:37:00
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