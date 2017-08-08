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В Мариуполе 17-летний парень угнал мопед у пенсионера и попытался скрыться от копов

8.08 в 08:25

В Мариуполе в правоохранительные органы обратился пенсионер, который сообщил о похищении его мопеда. Транспорт угнали посреди бела дня с парковки возле одного из магазинов.

Уже через час патрульные полицейские увидели угнанный мопед и его похитителя. Однако злоумышленник проигнорировал требования стражей порядка остановиться и попытался скрыться, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В результате мопед сломался, а угонщика задержали. Ему 17 лет, и он уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За такие действия санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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2017-08-08 08:25:00
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