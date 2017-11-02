В Мариуполе 80 домов пока так и не получили горячую воду

Вчера, 1 ноября, в Мариуполе начаты пуско-наладочные работы по подаче горячего водоснабжения. На данный момент 80% жилых домов уже получают горячую воду. Правда, пока не такая горячая, как хотелось бы, сообщает пресс-служба горсовета.

«Наладочные работы будут продолжаться в течение 5-7 дней. «Теплосеть» занимается полным устранением аварийных ситуаций. Сначала температура воды будет составлять от 48 до 50 градусов, пока прогреются теплотрассы и теплопункты», - рассказал директор коммунального предприятия «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко.

А вот в кранах 80-ти домов горячей воды пока нет, и когда будет – неизвестно. Здесь произошли большие порывы из-за долгого простоя и расширения металла трубы при повышении температуры.

При возникновении вопросов мариупольцев просят обращаться в контактный центр (15-55; 38 050-345-1555; 067-345-1555) или по мобильным телефонам дежурных «Мариупольтеплосети» (067-541-5158; 067-620-7922).