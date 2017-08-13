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В Мариуполе активизировались цветочные воры

13.08 в 08:40

Декоративные вазоны в самом центре города заметно потеряли свою пышность. Высаженные для украшения Театрального сквера петуньи выкапывают для своих нужд цветочные воры. Работники "Зеленстроя" сообщили, что воровство растений стало позором Мариуполя, превращающим в неприглядный внешний вид город.

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2017-08-13 08:40:00
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