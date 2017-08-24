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В Мариуполе автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком

24.08 в 20:14

Сегодня в Мариуполе произошло сразу два ДТП, в результате которых пострадали дети. При этом разница между ними – всего полчаса.

Около 15:30 автомобиль «Дэу Ланос», поворачивая с улицы Блажевича на Карпинского, сбил женщину с коляской, в которой был полуторагодовалый мальчик.

В результате мать не пострадала, а вот малыша отвезли в больницу для обследования, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

А на проспекте Металлургов «ВАЗ 21099» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель задержан патрульными полицейскими.

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2017-08-24 20:14:00
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