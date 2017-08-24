В Мариуполе автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком
24.08 в 20:14
Сегодня в Мариуполе произошло сразу два ДТП, в результате которых пострадали дети. При этом разница между ними – всего полчаса.
Около 15:30 автомобиль «Дэу Ланос», поворачивая с улицы Блажевича на Карпинского, сбил женщину с коляской, в которой был полуторагодовалый мальчик.
В результате мать не пострадала, а вот малыша отвезли в больницу для обследования, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
А на проспекте Металлургов «ВАЗ 21099» сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель задержан патрульными полицейскими.
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2017-08-24 20:14:00