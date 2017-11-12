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В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся

12.11 в 08:46

ДТП произошло сегодня около 7:00 на улице Митрополитской - перевернулся автомобиль "Волга".

По словам водителя, он ехал со стороны Центрального рынка по направлению к проспекту Строителей. На закруглении дороги машину занесло, она ударилась о бордюр и перевернулась на бок. Обошлось без пострадавших.

Как рассказал водитель, причиной аварии стала собака, перебегавшая дорогу перед автомобилем.

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2017-11-12 08:46:00
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