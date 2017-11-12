В Мариуполе автомобиль слетел с дороги и перевернулся

ДТП произошло сегодня около 7:00 на улице Митрополитской - перевернулся автомобиль "Волга".

По словам водителя, он ехал со стороны Центрального рынка по направлению к проспекту Строителей. На закруглении дороги машину занесло, она ударилась о бордюр и перевернулась на бок. Обошлось без пострадавших.

Как рассказал водитель, причиной аварии стала собака, перебегавшая дорогу перед автомобилем.