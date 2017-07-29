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В Мариуполе бились за яхт-клуб. Выяснилось, что выиграют все

29.07 в 19:58

В яхт-клубе "Азовсталь" сегодня были проведены дебаты, связанные с подписанием муниципалитетом и предпринимателем договора, дающего старт строительству на месте здания клуба ресторана со спортивным залом, а рядом бассейна.

Начальнику управления по физической культуре и спорту горсовета Алексею Казанцеву претензии по этому поводу предъявили представители областной федерации парусного спорта. Они отметили, что не допустят, чтобы увеселительное заведение появилось на территории клуба, и высказали опасения, что спортивный клуб прекратит своё существование, приведя в доказательство документы, говорящие об остановке деятельности яхт-клуба за подписью городских чиновников.

Позже к обсуждению горячего вопроса присоединился управляющий делами горсовета Александр Кочурин. Он заявил, что руководство города гарантирует продолжение работы клуба в новом помещении, которое будет построено предпринимателем на свои средства. Также Кочурин подчеркнул, что строительство комплекса для отдыха горожан на месте старого здания яхт-клуба позволит дать работу в нём 60 жителям города, а все соревнования и занятия яхтсменов будут продолжаться без помех.

По словам Кочурина, все гарантии этому будут прописаны в дополнении к подписанному с бизнесменом договору. Кроме этого, для снятия всех вопросов яхтсменам обещана встреча с мэром Мариуполя, которая состоится в августе.

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2017-07-29 19:58:00
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