В Мариуполе бизнесмен более 5 часов держал в «заложниках» патруль полиции
6.11 в 16:46
Вчера в Мариуполе патрульные полицейские остановили на Запорожском (Володарском) шоссе автомобиль директора торговой сети «Щирий Кум» Николая Б. Он предложил патрульным проехать в его офис – всего в 50 метрах от места нарушения, однако когда копы заехали на территорию – бизнесмен запер ворота и сам закрылся в помещении.
Мужчина не выходил к правоохранителям с 21:00 до 2:30. Все это время патрульные не могли выехать за ворота и продолжать работу на улицах города. Лишь когда на «помощь» приехал товарищ нарушителя – им удалось составить протокол и наконец уехать.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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2017-11-06 16:46:00
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6.11 в 16:40