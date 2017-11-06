В Мариуполе бизнесмен более 5 часов держал в «заложниках» патруль полиции

Вчера в Мариуполе патрульные полицейские остановили на Запорожском (Володарском) шоссе автомобиль директора торговой сети «Щирий Кум» Николая Б. Он предложил патрульным проехать в его офис – всего в 50 метрах от места нарушения, однако когда копы заехали на территорию – бизнесмен запер ворота и сам закрылся в помещении.

Мужчина не выходил к правоохранителям с 21:00 до 2:30. Все это время патрульные не могли выехать за ворота и продолжать работу на улицах города. Лишь когда на «помощь» приехал товарищ нарушителя – им удалось составить протокол и наконец уехать.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.