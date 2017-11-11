В Мариуполе благоустраивают не только дворы, вошедшие в ОСМД

Во дворе, объединяющем три дома, в одном из которых находится мариупольский шахматный клуб на улице Архитектора Нильсена 33А, начаты работы по благоустройству. Здесь выровняли площадку и установили на ней парковые скамьи с облицовкой из деревянных брусов.

Программа по благоустройству Мариуполя набирает обороты. Такие же лавочки планируется установить и в других мариупольских дворах, где наблюдается дефицит зон отдыха для местных жителей.