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В Мариуполе благоустраивают не только дворы, вошедшие в ОСМД

11.11 в 17:00

Во дворе, объединяющем три дома, в одном из которых находится мариупольский шахматный клуб на улице Архитектора Нильсена 33А, начаты работы по благоустройству. Здесь выровняли площадку и установили на ней парковые скамьи с облицовкой из деревянных брусов.

Программа по благоустройству Мариуполя набирает обороты. Такие же лавочки планируется установить и в других мариупольских дворах, где наблюдается дефицит зон отдыха для местных жителей.

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2017-11-11 17:00:00
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