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В Мариуполе благоустроят аллею, ведущую к памятнику комсомольцам

15.08 в 11:38

Начаты работы по благоустройству аллеи, ведущей от бульвара Хмельницкого к бывшему кинотеатру "Комсомолец".

Ремонтники сообщили, что здесь изношенное покрытие заменят ФЭМ плиткой серого и шоколадного цвета. На аллее будет установлен детский городок, лавочки для отдыхающих.

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2017-08-15 11:38:00
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