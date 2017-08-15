В Мариуполе благоустроят аллею, ведущую к памятнику комсомольцам
15.08 в 11:38
Начаты работы по благоустройству аллеи, ведущей от бульвара Хмельницкого к бывшему кинотеатру "Комсомолец".
Ремонтники сообщили, что здесь изношенное покрытие заменят ФЭМ плиткой серого и шоколадного цвета. На аллее будет установлен детский городок, лавочки для отдыхающих.
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2017-08-15 11:38:00
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