В Мариуполе благоустроят аллею, ведущую к памятнику комсомольцам

Начаты работы по благоустройству аллеи, ведущей от бульвара Хмельницкого к бывшему кинотеатру "Комсомолец".

Ремонтники сообщили, что здесь изношенное покрытие заменят ФЭМ плиткой серого и шоколадного цвета. На аллее будет установлен детский городок, лавочки для отдыхающих.