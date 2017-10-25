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В Мариуполе будут судить преступников, которые жестоко пытали парней

25.10 в 19:44

В Мариуполе будут судить двух злоумышленников, которые вместе с подельниками похитили двух парней 21 и 19 лет и пытками пытались выбить признание в торговле наркотиками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, жертв вывезли на заброшенный завод, где их пытали: избивали, в том числе палками и прикладами ружей, поливали водой, тушили о кожу окурки, угрожали убить, а одному из пострадавших прострелили ногу.

В результате один из парней скончался.

Подсудимые обвиняются в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения), ч.2 ст. 125 (легкие телесные повреждения), ч.2 ст. 127 (пытки), ч.3 ст. 146 (похищение человека) УК. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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2017-10-25 19:44:00
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