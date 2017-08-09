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В Мариуполе бульвар залили канализационные стоки

9.08 в 17:56

Река, пролившаяся по бульвару Хмельницкого в Мариуполе, источала неприятный запах. Из технического канализационного люка, расположенного у пятиэтажки № 12, вырвались потоки загрязнённой воды и потекли к перекрёстку с улицей Бахчиванджи.

Нужно отметить, что, по словам местных жителей, на данном месте стоки неоднократно проливались на бульвар из-за засорения канализационной системы.

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2017-08-09 17:56:00
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