В Мариуполе чествовали автомобилистов и дорожников

В ДК «Молодежный» состоялся торжественный концерт для водителей и работников дорожного хозяйства. Они принимали поздравления с профессиональным праздником, передает пресс-служба мэрии.

К присутствующим с приветственной речью обратился первый заместитель городского головы Александр Голтвенко: «Ваш труд заслуживает уважения. Вы - профессионалы своего дела. Вы все - представители коммунальных и частных предприятий, которые имеют общую цель - сделать мариупольскую транспортную систему лучше».

К его словам присоединились директор департамента транспорта и связи Василий Клат, директор КП «Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление» Виталий Донев и руководитель КП «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай. Они пожелали присутствующим сил, профессионального развития и слаженной работы.

Лучших и добросовестных работников наградили благодарностями и грамотами городского головы. Праздничный вечер продолжили творческие коллективы своими выступлениями.

Напомним, День автомобилиста и дорожника Украины отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.