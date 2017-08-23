В Мариуполе демонстрируется уникальная графика художника Валерия Татара

В мариупольском центре современного искусства в рамках концепции «Глобальное искусство» на выставке представлено 15 работ, которые демонстрируют зрителем мастерство графика Валерия Татара.

Художник сообщил, что в своём творчестве он старался переплести сюжетную линию, столкнуть ее с мифологией древней Греции, древнего Рима, культурой Старого и Нового Завета. «Я постарался все это запечатлеть в своей графике», - уточнил художник.

Работы мастера возникли под влиянием сразу нескольких культур. Они обладают редкой выразительностью.