В Мариуполе дерево угрожает людям

Нависшее над пешеходной дорожкой аварийное дерево около месяца угрожает прохожим во дворе гимназии №2. У сухостоя полностью разрушена корневая система, а ствол, наклонившись на 45 градусов, завис прямо над тротуаром.

Нужно отметить, что по этой дорожке довольно оживлённое движение людей, она ведёт на футбольное поле, куда часто приходят жители окрестных домов, занимающиеся пробежками, также через территорию движутся граждане, посещающие рынок "Застава". А с 1 сентября под опасным деревом начнут ходить дети.