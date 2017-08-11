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В Мариуполе дерево, угрожавшее людям более месяца, все-таки рухнуло на пешеходный тротуар

11.08 в 10:01

Учащимся мариупольской гимназии №2 повезло: аварийное дерево рухнуло на дорожку, по которой они ходили в школу, до начала учебного года.

Напомним, что дерево нависало над дорожкой, чудом  удерживаясь за соседнюю крону, с момента, когда его повалил ураган, бушевавший в Мариуполе 4 июля.

Ствол, наклонившись под углом в 45 градусов, завис прямо над тротуаром, по которому местные жители ходят довольно часто. Во время обрушения сухостой упал поперёк дорожки, сейчас его оттащили на обочину. На самой дорожке до сих пор валяются обломанные ветки дерева.

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2017-08-11 10:01:00
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