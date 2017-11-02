В Мариуполе десятки жилых домов остались без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 2 ноября, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:

ул. Межевая, 28

Металлургов 129б

Куинджи 142-156

пр. Мира 12-24

ул. Харлампиевская 9-14.

До 18 часов без воды остались:

ул. Зелинского, 1-51

пр. Строителей, 30

ул. Громовой

1 кот №10

пр-д Зелинского, 1-17

ул. Лавицкого, 49-53

пр-д Коперникова, 1-17

ул. Талалихина, 1-42

ОШ №29

Д/с №45.

С 18:00 вчерашнего дня до окончания ремонтных работ нет воды в домах №25-35 по улице Митрополитской.