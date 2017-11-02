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В Мариуполе десятки жилых домов остались без воды

2.11 в 09:12

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 2 ноября, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ул. Межевая, 28
  • Металлургов 129б
  • Куинджи 142-156
  • пр. Мира 12-24
  • ул. Харлампиевская 9-14.

До 18 часов без воды остались:

  • ул. Зелинского, 1-51
  • пр. Строителей, 30
  • ул. Громовой
  • 1 кот №10
  • пр-д Зелинского, 1-17
  • ул. Лавицкого, 49-53
  • пр-д Коперникова, 1-17
  • ул. Талалихина, 1-42
  • ОШ №29
  • Д/с №45.

С 18:00 вчерашнего дня до окончания ремонтных работ нет воды в домах №25-35 по улице Митрополитской.

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2017-11-02 09:12:00
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