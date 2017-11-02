В Мариуполе десятки жилых домов остались без воды
2.11 в 09:12
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 2 ноября, в связи с проведением ремонтных работ до 17 часов прекращена подача воды по следующим адресам:
- ул. Межевая, 28
- Металлургов 129б
- Куинджи 142-156
- пр. Мира 12-24
- ул. Харлампиевская 9-14.
До 18 часов без воды остались:
- ул. Зелинского, 1-51
- пр. Строителей, 30
- ул. Громовой
- 1 кот №10
- пр-д Зелинского, 1-17
- ул. Лавицкого, 49-53
- пр-д Коперникова, 1-17
- ул. Талалихина, 1-42
- ОШ №29
- Д/с №45.
С 18:00 вчерашнего дня до окончания ремонтных работ нет воды в домах №25-35 по улице Митрополитской.
/uploads/news/964x620/iWrcyUDT.jpg
2017-11-02 09:12:00
Важные новости