В Мариуполе десятки жилых домов, учебных учреждений и заведений оставят без воды
7.11 в 08:53
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 7 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- пр. Металлургов, 129б
- ул. Куинджи, 142-156
- ул. Георгиевская, 74-94
- ул. Итальянская, 87-123
- пр. Металлургов, 25-31
- пер. Стрелковый, 1-26
- пер. Украинский, 1-19
- пер. Кибальчича, 1-18
- ул. Черняховского, 1-38
- ул. Лесная,1-44
- пер. Гранатный, 1-33
- ул. Шахтерская, 1-53
- ул. Клиновая, 1-39
- Д/сад №55
- Гостиницы -"Турист", "Европейская"
- котельная пр. Металлургов, 53-55
- ул. Митрополитская, 102
- ул. Куприна, 21-39
- СРЗ
- д/с №54
- д/с №86
- д/с №63
- ОШ №54
- ОШ №31
- кот.269кв.
- кот.416
- кот.225
- ЦТП 52
- кот.25
- прокуратура
- дет. поликлиника
- РОВД
- поликл. Водников
- Ресторан "Волна"
- кафе "Казак"
- Пансионат ветеранов
- кафе "Зебра"
- кафе "Коралл"
- кот. №5
- Лунина 1-23
- Строителей 1-55
- Кронштадтская 4-21
- Симферопольская 1-94
- Кавказская 1-85
- туп. Кавказский 1-24
- Балтийская 1-42
- Черноморская 1-37
- Интернациональная, 17, 19, 21
- Зинцевая балка 14-34
- Днепропетровская 1-81
- Дунайская 1-52
- д/с №81
- ПМР 1.
/uploads/news/964x620/8aHEqI1Q.jpg
2017-11-07 08:53:00
Важные новости