Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе десятки жилых домов, учебных учреждений и заведений оставят без воды

7.11 в 08:53

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 7 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • пр. Металлургов, 129б
  • ул. Куинджи, 142-156
  • ул. Георгиевская, 74-94
  • ул. Итальянская, 87-123
  • пр. Металлургов, 25-31
  • пер. Стрелковый, 1-26
  • пер. Украинский, 1-19
  • пер. Кибальчича, 1-18
  • ул. Черняховского, 1-38
  • ул. Лесная,1-44
  • пер. Гранатный, 1-33
  • ул. Шахтерская, 1-53
  • ул. Клиновая, 1-39
  • Д/сад №55
  • Гостиницы -"Турист", "Европейская"
  • котельная пр. Металлургов, 53-55
  • ул. Митрополитская, 102
  • ул. Куприна, 21-39
  • СРЗ
  • д/с №54
  • д/с №86
  • д/с №63
  • ОШ №54
  • ОШ №31
  • кот.269кв.
  • кот.416
  • кот.225
  • ЦТП 52
  • кот.25
  • прокуратура
  • дет. поликлиника
  • РОВД
  • поликл. Водников
  • Ресторан "Волна"
  • кафе "Казак"
  • Пансионат ветеранов
  • кафе "Зебра"
  • кафе "Коралл"
  • кот. №5
  • Лунина 1-23
  • Строителей 1-55
  • Кронштадтская 4-21
  • Симферопольская 1-94
  • Кавказская 1-85
  • туп. Кавказский 1-24
  • Балтийская 1-42
  • Черноморская 1-37
  • Интернациональная, 17, 19, 21
  • Зинцевая балка 14-34
  • Днепропетровская 1-81
  • Дунайская 1-52
  • д/с №81
  • ПМР 1.
/uploads/news/964x620/8aHEqI1Q.jpg
2017-11-07 08:53:00
Важные новости
Шевченко остался главным тренером сборной Украины по футболу и пообещал вывести ее на Евро-2020
7.11 в 08:39
В Луганской области нашли останки пенсионера, который погиб год назад
7.11 в 08:23
Лента новостей
В Мариуполе десятки жилых домов, учебных учреждений и заведений оставят без воды
7.11 в 08:53
Шевченко остался главным тренером сборной Украины по футболу и пообещал вывести ее на Евро-2020
7.11 в 08:39
В Луганской области нашли останки пенсионера, который погиб год назад
7.11 в 08:23
Обвинительный акт в отношении пограничника Колмогорова направят в суд Мариуполя
7.11 в 08:09
В Мариуполе Князеву и Аброськину показали новые функции смарт-остановки полиции
6.11 в 20:58
В литовском Сейме представили «план Маршалла» для Украины
6.11 в 20:28
В зоне АТО обстреляли военных медиков, уничтожен санитарный автомобиль
6.11 в 20:04
В Мариуполе «простят и отпустят» военных, которые совершили нетяжелые преступления
6.11 в 19:40