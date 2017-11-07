В Мариуполе десятки жилых домов, учебных учреждений и заведений оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 7 ноября, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

пр. Металлургов, 129б

ул. Куинджи, 142-156

ул. Георгиевская, 74-94

ул. Итальянская, 87-123

пр. Металлургов, 25-31

пер. Стрелковый, 1-26

пер. Украинский, 1-19

пер. Кибальчича, 1-18

ул. Черняховского, 1-38

ул. Лесная,1-44

пер. Гранатный, 1-33

ул. Шахтерская, 1-53

ул. Клиновая, 1-39

Д/сад №55

Гостиницы -"Турист", "Европейская"

котельная пр. Металлургов, 53-55

ул. Митрополитская, 102

ул. Куприна, 21-39

СРЗ

д/с №54

д/с №86

д/с №63

ОШ №54

ОШ №31

кот.269кв.

кот.416

кот.225

ЦТП 52

кот.25

прокуратура

дет. поликлиника

РОВД

поликл. Водников

Ресторан "Волна"

кафе "Казак"

Пансионат ветеранов

кафе "Зебра"

кафе "Коралл"

кот. №5

Лунина 1-23

Строителей 1-55

Кронштадтская 4-21

Симферопольская 1-94

Кавказская 1-85

туп. Кавказский 1-24

Балтийская 1-42

Черноморская 1-37

Интернациональная, 17, 19, 21

Зинцевая балка 14-34

Днепропетровская 1-81

Дунайская 1-52

д/с №81

ПМР 1.