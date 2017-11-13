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В Мариуполе директора предприятия арестовали за то, что «положил в карман» более 2,6 миллионов госсредств

13.11 в 16:47

В Мариуполе директор одного из предприятий подозревается в присвоении госсредств. Прокуратура расследует уголовное производство по данному факту.

Во время досудебного расследования установлено, что в 2002 году Региональным отделением Фонда госимущества Украины по Донецкой области был заключен договор аренды о передаче во временное пользование целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Мариупольский ликеро-водочный завод" обществу с ограниченной ответственностью с аналогичным названием.

Согласно договору, арендатор имеет право передавать отдельные объекты арендованного имущества в субаренду при условии, что за это будут выплачиваться средства в госбюджет. Однако, как установила прокуратура, в период с октября 2011 года по июнь 2017 года за передачу в субаренду предприятие должно было уплатить в госбюджет более 2,6 млн грн, но указанными средствами завладел директор.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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2017-11-13 16:47:00
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