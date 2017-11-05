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В Мариуполе для детей стартует двухлетняя программа по изучению английского языка Посольства США в Украине

5.11 в 18:40

С ноября 2017 года в Мариуполе стартует программа Малых стипендий по изучению английского языка Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине (ACCESS). Занятия будут проходить на базе Донецкого государственного университета управления и Молодежных центров.

Отмечается, что двухлетний обучающий курс дает возможность не только улучшить знания английского языка, но и познакомиться с культурой и ценностями США. Программа оплачивает стоимость учебников, внешкольного обучения учащихся и расходы, связанные с обучением на базе детского летнего лагеря.

Возможность принять участие в данном обучении получили порядка 20 детей, которые ранее прошли конкурсный отбор.

Вчера в ДонГУУ прошла встреча с победителями и их родителями, где специалисты презентовали курс и новые возможности, которые откроются перед детьми после его успешного прохождения.

Стоит отметить, что данная программа направлена на предоставление доступа к знаниям для детей 13-15 лет из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, для детей участников АТО, погибших или получивших ранения во время боевых действий, детей-переселенцев, детей с особыми потребностями и из многодетных семей. Программа проводится при участии Донецкого государственного университета управления в сотрудничестве с Мариупольским Союзом Молодежи и международной организацией Project Harmony International.

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2017-11-05 18:40:00
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