В Мариуполе доступность инфраструктуры и услуг для людей с инвалидностью доведут до 80%

В современном мире люди с ограниченными способностями, и без того испытывающие на себе удары судьбы, сталкиваются с неприспособленностью инфраструктуры. Порою им недоступны услуги, которые для многих из нас являются привычными, такие как здравоохранение, образование, культура и транспорт.

Сегодня в Мариуполе проживает около 16 тысяч человек с инвалидностью. И для нашего города вопрос создания максимально комфортной жизни для таких особенных людей в последнее время является более чем актуальным.

Стремиться еще есть к чему, но уже есть и чем гордиться. В частности, уже появилось "Социальное такси". Жители с инвалидностью могут воспользоваться двумя поездками в месяц.

В социальных учреждениях и административных здания, где позволяют конструктивы, обустроены желтой линией, кнопкой вызова. А в школах постепенно внедряется инклюзивное обучение с комфортными условиями, пандусами и удобными гигиеническими комнатами. Обустроены адаптированные игровые и спортивные площадки, появляется тактильная плитка на перекрестках.

Все эти мероприятия делаются в рамках программы "Доступный город", которая заложена в Стратегии развития Мариуполя до 2021 года. Отмечается, что данная программа предусматривает повышение индекса доступности городских объектов в течение пяти лет с 6 до 80%.