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В Мариуполе ДТП

13.08 в 17:13

Сегодня, 13 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Куприна, немного не доезжая до улицы 50 лет СССР.

Двигаясь по автодороге и перестраиваясь с левого ряда, водитель DAF фуры не заметил джип Nissan и столкнулся с ним, протолкав десяток метров.

К счастью, происшествие не имело серьёзных последствий, обошлось без жертв.

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2017-08-13 17:13:00
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