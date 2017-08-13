В Мариуполе ДТП

Сегодня, 13 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Куприна, немного не доезжая до улицы 50 лет СССР.

Двигаясь по автодороге и перестраиваясь с левого ряда, водитель DAF фуры не заметил джип Nissan и столкнулся с ним, протолкав десяток метров.

К счастью, происшествие не имело серьёзных последствий, обошлось без жертв.