В Мариуполе два автомобиля не поделили дорогу
3.08 в 10:21
Сегодня, 3 августа, около 8 часов утра на улице Флотской столкнулись «ВАЗ» и «Таврия». Как сообщил корреспондент «Мариупольских новостей» с места происшествия, «Таврия» остановилась перед поворотом, и в этот момент в нее сзади врезался «ВАЗ», водитель которого не выбрал безопасную скорость и дистанцию.
В результате обошлось без пострадавших.
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2017-08-03 10:21:00
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3.08 в 09:47