В Мариуполе два автомобиля не поделили дорогу

Сегодня, 3 августа, около 8 часов утра на улице Флотской столкнулись «ВАЗ» и «Таврия». Как сообщил корреспондент «Мариупольских новостей» с места происшествия, «Таврия» остановилась перед поворотом, и в этот момент в нее сзади врезался «ВАЗ», водитель которого не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

В результате обошлось без пострадавших.