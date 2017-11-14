В Мариуполе две 15-летние девочки пытались покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток
14.11 в 09:32
Вчера около 18 часов патрульным полицейским поступила информация о странном поведении 15-летней девочки. Та прислала на мобильный своей бабушки сообщение, в котором рассказала, что находится вместе со своей подругой в многоэтажке, и описала обстановку.
Копы сразу догадались, что это за место, и отправились туда. В заброшенной 14-этажке они нашли двух подруг, которые сидели в углу в темноте и вели себя вяло. Одна из них все-таки призналась, что они пытались покончить жизнь самоубийством и выпили таблетки успокоительного: она – 10 штук, а подруга – 30.
Как сообщает патрульная полиция, школьниц вывели на улицу и передали медикам. Сейчас обе в больнице, одна из них – в реанимации.
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2017-11-14 09:32:00
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14.11 в 09:51