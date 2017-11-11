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В Мариуполе две девушки угнали у своего поклонника автомобиль

11.11 в 16:29

В правоохранительные органы Мариуполя обратился местный житель, который заявил об угоне своего автомобиля. Но уже через несколько минут прибывшие на место происшествия полицейские нашли и машину, и угонщиков.

Как выяснилось, в тот вечер мужчина познакомился с двумя девушками 20 и 17 лет и подвозил их домой. Пока водитель вышел на несколько минут, старшая девушка пересела на его место и уехала вместе с подругой, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сейчас автомобиль возвращен владельцу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 5 лет.

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2017-11-11 16:29:00
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