В Мариуполе две девушки угнали у своего поклонника автомобиль

В правоохранительные органы Мариуполя обратился местный житель, который заявил об угоне своего автомобиля. Но уже через несколько минут прибывшие на место происшествия полицейские нашли и машину, и угонщиков.

Как выяснилось, в тот вечер мужчина познакомился с двумя девушками 20 и 17 лет и подвозил их домой. Пока водитель вышел на несколько минут, старшая девушка пересела на его место и уехала вместе с подругой, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сейчас автомобиль возвращен владельцу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 5 лет.