В Мариуполе две машины не поделили перекресток

Сегодня, 7 ноября, на пересечении улиц Куприна и Митрополитской (ранее Карла Либкнехта) произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает с места аварии корреспондент «Мариупольских новостей», здесь столкнулись «ВАЗ» и «Тойота».

В результате никто не пострадал, однако транспорту понадобится ремонт.

Как удалось выяснить нашему журналисту, оба водителя уверяют, что не виноваты в ДТП и ехали на зеленый сигнал светофора. Оказалось, что светофоры на этом перекрестке работают с задержкой до 5 секунд, то есть авария действительно произошла из-за технических неполадок.

