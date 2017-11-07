В Мариуполе две машины не поделили перекресток
7.11 в 13:29
Сегодня, 7 ноября, на пересечении улиц Куприна и Митрополитской (ранее Карла Либкнехта) произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает с места аварии корреспондент «Мариупольских новостей», здесь столкнулись «ВАЗ» и «Тойота».
В результате никто не пострадал, однако транспорту понадобится ремонт.
Как удалось выяснить нашему журналисту, оба водителя уверяют, что не виноваты в ДТП и ехали на зеленый сигнал светофора. Оказалось, что светофоры на этом перекрестке работают с задержкой до 5 секунд, то есть авария действительно произошла из-за технических неполадок.
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2017-11-07 13:29:00
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7.11 в 14:59