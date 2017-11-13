В Мариуполе две женщины жестоко избили третью участницу ссоры
13.11 в 15:45
В Мариуполе трое местных жительниц решили выяснить отношения. Но вместо слов в ход пошли кулаки. В результате женская ссора завершилась для одной из участниц конфликта больничной койкой.
Злоумышленниц 1982 и 1983 рождения задержали и доставили в Кальмиусское отделение полиции. Как установили правоохранители, женщины руками и ногами избили потерпевшую у подъезда жилого дома.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» УК Украины.
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2017-11-13 15:45:00