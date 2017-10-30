В Мариуполе еще два двора стали уютными

В Мариуполе еще два дома по адресам ул. Гонды, 36 и ул. Коцюбинского, 5а, перейдя в ОСМД, получили в подарок от власти уютные дворы. Теперь здесь есть уютные беседки, лавочки, детские и спортивные площадки, места для парковки и красивые клумбы, сообщает пресс-служба горсовета.

Поздравить местных жителей приехал городской голова Вадим Бойченко. Жильцы признались мэру, что после создания ОСМД стали дружнее: вместе убирают территорию, сажают цветы и поддерживают чистоту.

«Открывая уютные дворы, мы делаем весь Мариуполь уютнее. Через ОСМД жители вовлекаются в процесс жизнедеятельности города. Мы сформировали во дворе ответственную, а главное - активную громаду, которая вместе с нами разделила ответственность за состояние жилого фонда», - сказал Вадим Бойченко.