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В Мариуполе футбольные болельщики увидят и сфотографируются с трофеями «Шахтера»

27.10 в 12:24

В Мариуполе 27 октября в торгово-развлекательном центре «ПортCity» на всеобщее обозрение будут представлены кубки футбольного клуба «Шахтер», сообщает пресс-служба мэрии.

Жители и гости города смогут сфотографироваться с Кубком Украины по футболу, Кубком чемпионов Украины и Суперкубком Украины. Их выставят на 1 этаже (со входа напротив трамвайной остановки) сегодня после 14:00.

Выставка организована накануне одного из самых ожидаемых футбольных матчей, который состоится 5 ноября - на стадионе «Ильичевец» встретятся «Мариуполь» и «Шахтер».

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2017-10-27 12:24:00
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