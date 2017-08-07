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В Мариуполе горел Приморский парк

7.08 в 19:52

Поджог сухой травы в зелёной зоне у аллеи, ведущей к детскому костно-туберкулёзному санаторию, стал причиной пожара, охватившего большой участок Приморского парка.

ГСЧС Мариуполя оперативно потушили возгорание, но пламя выжгло не только траву, но и повредило кустарник и часть деревьев – всего 300 квадратных метров.

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2017-08-07 19:52:00
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