В Мариуполе горел Приморский парк
7.08 в 19:52
Поджог сухой травы в зелёной зоне у аллеи, ведущей к детскому костно-туберкулёзному санаторию, стал причиной пожара, охватившего большой участок Приморского парка.
ГСЧС Мариуполя оперативно потушили возгорание, но пламя выжгло не только траву, но и повредило кустарник и часть деревьев – всего 300 квадратных метров.
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2017-08-07 19:52:00
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