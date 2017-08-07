В Мариуполе горел Приморский парк

Поджог сухой травы в зелёной зоне у аллеи, ведущей к детскому костно-туберкулёзному санаторию, стал причиной пожара, охватившего большой участок Приморского парка.

ГСЧС Мариуполя оперативно потушили возгорание, но пламя выжгло не только траву, но и повредило кустарник и часть деревьев – всего 300 квадратных метров.