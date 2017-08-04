В Мариуполе горел цех на территории таксопарка
4.08 в 14:21
Сегодня, 4 августа, на пересечении проспекта Мира и улицы Зелинского в Мариуполе произошел пожар на территории красочного цеха бывшего таксопарка, где сейчас стоят автобусы.
Из-за краски на месте пожара образовалось сильное задымление, но спасателям благодаря новому транспорту с большим запасом воды удалось устранить возгорание.
По предварительным данным, не пострадали ни сотрудники, ни транспорт.
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2017-08-04 14:21:00
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